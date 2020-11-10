Son dakika: Yakalanan teröristten çaresizliğin itirafı! Türkiye'nin konuştuğu çatışmadan kaçarak kurtulmuş...

Güvenlik güçlerinin Türkiye-Yunanistan sınırında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Karadeniz açılım grubu"na vurulan darbeyi, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan "Rezzan Erzingan" kod adlı PKK'lı terörist G.D, Giresun'a getirildi. Giresun emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan G.D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Kendisinin de içerisinde yer aldığı PKK'nın sözde "Karadeniz açılım grubu" ile güvenlik güçlerinin İHA ve SİHA destekli operasyonları sonucu örgütte yaşanan panik ve son dönemde artan kaçışlar hakkında bilgiler verdi.

G.D, ifadesinde 2015 yılında örgüte Tunceli'de katıldığını, burada örgütsel eğitim aldığını söyledi. Karadeniz Bölgesi'ndeki sözde açılım grubuna destek amacıyla 2018'de bölgeye geldiğini anlatan PKK'lı terörist G.D, Giresun ve Gümüşhane kırsalında bir süre kaldığını belirtti. Güvenlik güçlerinin aralıksız devam ettirdiği operasyonlar nedeniyle örgütün bölgede büyük zorluklar yaşadıklarını ve barınamadıklarını itiraf etti. 12 Eylül 2018 tarihinde, Yağlıdere ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez'in etkisiz hale getirildiği grupta yer aldığını itiraf eden G.D, çatışmadan kaçarak kurtulduğunu belitti.

Güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sürdürmesinden dolayı destek yollarının kesildiğini ifade eden G.D, bunun yanı sıra gizlenme ve gıda malzemeleri olmak üzere diğer konularda da büyük sıkıntılar çektiklerine işaret etti.

Bölgede devam eden operasyonlar nedeniyle yeni gelen grupların bölgeye sızmalarının güvenlik güçlerince engellenmesinden dolayı Karadeniz'de PKK'nın varlığının kalmadığını ve faaliyetlerinin tamamen bitirildiğini itiraf etti.

ÖRGÜTTE MORAL BOZUK

Emniyetteki ifadesinde,güvenlik güçlerinin İHA ve SİHA destekli aralıksız devam eden operasyonları sonucu örgütün büyük darbe aldığına işaret eden "Rezzan Erzingan","Teslim olan örgüt mensupları sonrası düzenlenen operasyonlardan ciddi bir şekilde örgüt darbe almaktadır. Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA-SİHA ve benzeri güvenlik güçlerince alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler bizim alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Bu etken, ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış sağlamaktadır."

ÖRGÜTE KATILIM AZALDI

İkna çalışmaları sonucunda çok sayıda teröristin teslim olduğunu, bunun örgütün genel yapısını ciddi bir şekilde etkilediğini vurgulayan G.D, birçok örgüt üyesinin PKK'dan kaçmak için fırsat kolladığını söyledi.Bölgede güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda örgüt mensuplarında ciddi anlamda moral bozukluğu olduğunu anlatan G.D, "Cephane ve erzak temininde çok ciddi sıkıntılar çekilmektedir. Örgüte katılım neredeyse hiç olmadığından dolayı örgüt mensuplarının sayısı azalmıştır." beyanında bulundu.

" ÖRGÜT YAPISINI DİYARBAKIR ANNELERİ"NİN OTURMA EYLEMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Örgüt yapısını Diyarbakır Anneleri"nin oturma eylemine zarar verdiğini ifade eden G.D,bu durumun da PKK içerisinde çözülmelere yol açtığını belirterek," "Örgütün hiyerarşik emir-komuta yapısını ciddi bir şekilde etkiledi. Kimin ailesinin geldiğini ve oradaki gelişmeleri basından takip ediyoruz. Bunun için örgüt elebaşıları bu haberlerin dinlenmemesi için tedbir almamaktadırlar. Şahsen benim ailem böyle bir faaliyete katılsa ciddi bir şekilde etkilenirdim." itirafında bulundu.

Öte yandan, örgüt üyelerinin Karadeniz Bölgesine sızma girişimlerine karşın bölge genelinde güvenlik güçlerince arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

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