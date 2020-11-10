Son gelişmeler... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan var mı, hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Kütahya'da son dakika koronavirüs kararı! İl genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."

BURSA Valiliği tarafından kentte 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri, bu yaş grubuna yönelik denetim yaptı. Denetimde, polisi görünce uzaklaşmaya çalışan yaşlılar, durdurularak, evde kalmaları için uyarıldı. Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktığını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" dedi.

Bursa Valiliği tarafından dün alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlıların yoğun olduğu kıraathane, cami avlusu ve meydanlarda uygulama yaptı.

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.