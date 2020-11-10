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çeşitleri: En çok yumurtlayan tavuk cinsi hangisi?

Türkiye’de oldukça popüler olan hayvan yetiştiriciliğinden bir tanesi de tavuk yetiştiriciliğidir. Tavuk yetiştiriciliğinde üç farklı amaç bulunmaktadır. Bunlar süs tavukları, yumurta tavukları ve etlik tavukları yetiştiriciliğidir. Burada önemli olan amaca göre tavuk ırkları seçilerek yetiştirilir. Yumurtasından, etinden faydalanılan tavuk yetiştiriciliğinde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de “En çok yumurtlayan tavuk cinsi hangisi?” olmaktadır. İşte çeşitleri…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:59 Son Güncelleme: 10.11.2020 10:01 ABONE OL
Tavuk cinsleri çeşitleri: En çok yumurtlayan tavuk cinsi hangisi?

Dünyada yüzden fazla tavuk cinsi bulunmaktadır. Bunlar tavuğun yetiştirilme amacına göre değişmektedir. Ülkemizde de oldukça popüler olan tavuk yetiştiriciliği son zamanlarda önem kazanmış durumdadır. Tavuk yetiştirmek isteyenler ilk başta yetiştirme amacını belirleyerek ona göre tavuk cinsi seçmelidirler. Süs tavuk, yumurta tavuk ve etlik tavuk cinslerinden birini seçerek yetiştiriciliğe başlanabilir. Tavuk cinsleri çeşitleri listesini hazırladık. En çok yumurtlayan tavuk cinsi hangisi? İşte merak edilenlerin yanıtları…

TAVUK CİNSLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Dünyanın farklı bölgelerinde farklı tavuk cinsleri bulunmaktadır. Yetiştirme amacına göre üç ana grupta tavuk cinsleri ayrılır. Tavuk çeşitleri şu şekilde:

  • Süs tavuk cinsleri
  • Yumurta tavuk cinsleri
  • Etlik tavuk cinsleri

Yumurta için ise yumurta tavuk cinsleri, süs tavuk ise hem yumurta hem de tavuğu satma amacıyla, etinden faydalanmak isteyenlerse etlik tavuk cinslerine yönelmektedirler.

SÜS TAVUK CİNSLERİ

  • Ejderha Tavuğu
  • İran Tavuğu
  • Hint Tavuğu
  • Polonya Tavuğu (Rahibe Fizan)
  • Endülüs Tavuğu
  • Zibrit Tavuğu
  • Wyandotte Tavuk

Paçalı Tavuk

  • Brahma Tavuğu
  • Cochin (Koşin) Tavuğu
  • Sultan Tavuğu
  • Habeş Tavuğu

YUMURTLAYAN TAVUK CİNSLERİ

  • Ligorin Tavuk
  • Sussex Tavuk
  • Australorp Tavuk
  • RIR Tavuk (Rhode Island Red)
  • Lohman Tavuk
  • Ataks Tavuk
  • Pleymut Tavuk
  • Amrock Tavuk

ETLİK TAVUK CİNSLERİ

  • Broiler Tavuk
  • Sasso Tavuk

DİĞER TAVUK CİNSLERİ

  • Siyah Tavuk
  • Tüysüz Tavuk
  • Serama Tavuk
  • Maran Tavuk
  • Türken Kel Tavuk
  • Orpington Tavuk

EN İYİ YUMURTA TAVUĞU HANGİSİ?

En iyi yumurta tavuğu yıllık yumurta sayısına göre belirlenmektedir. En iyi yumurta tavukları listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Ligorin tavuk
  • Austrolorp tavuk
  • Lohman tavuk
  • Ataks tavuk
  • Pleymut tavuk

Pleymut tavuk yılda kaç yumurta verir?

Pleymut tavuk hem etinden hem de yumurtasından faydalanılan çift tavuk türüdür. Halk arasında pleymut tavuğa çilli tavuk da denir. Ayrıca bu tavuk hastalıklara karşıda oldukça dayanıklıdır. Beslenme ve büyüme şartlarına göre yıllık 230 ila 250 arasında yumurta verebilmektedirler.

BİR TAVUK YILDA NE KADAR YUMURTLAR?

Tavuğun yumurtlama miktarı tamamen tavuğun cinsine, beslenme koşullarına ve yetiştirildiği ortama bağlı olarak değişmektedir. En iyi yumurtlayan tavuk yılda ortalama olarak 250 yumurta verebilmektedir.

HASTALIKLARA EN DAYANIKLI TAVUK CİNSİ

Hastalıklara en dayanıklı tavuk cinsleri tavuğun yetiştiği kümes ya da çiftliğe bağlı olarak değişmektedir. Yine de en çok süs tavuklarının hastalığa dayanıklı olduğu bilinir. Süs tavukları şu şekildedir:

  • Ejderha Tavuğu
  • İran Tavuğu
  • Hint Tavuğu
  • Polonya Tavuğu (Rahibe Fizan)
  • Endülüs Tavuğu
  • Zibrit Tavuğu
  • Wyandotte Tavuk

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Tavuk cinsleri çeşitleri: En çok yumurtlayan tavuk cinsi hangisi?
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