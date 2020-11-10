Tavuk cinsleri çeşitleri: En çok yumurtlayan tavuk cinsi hangisi?

Dünyada yüzden fazla tavuk cinsi bulunmaktadır. Bunlar tavuğun yetiştirilme amacına göre değişmektedir. Ülkemizde de oldukça popüler olan tavuk yetiştiriciliği son zamanlarda önem kazanmış durumdadır. Tavuk yetiştirmek isteyenler ilk başta yetiştirme amacını belirleyerek ona göre tavuk cinsi seçmelidirler. Süs tavuk, yumurta tavuk ve etlik tavuk cinslerinden birini seçerek yetiştiriciliğe başlanabilir. Tavuk cinsleri çeşitleri listesini hazırladık. En çok yumurtlayan tavuk cinsi hangisi? İşte merak edilenlerin yanıtları…

TAVUK CİNSLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Dünyanın farklı bölgelerinde farklı tavuk cinsleri bulunmaktadır. Yetiştirme amacına göre üç ana grupta tavuk cinsleri ayrılır. Tavuk çeşitleri şu şekilde:

Süs tavuk cinsleri

Yumurta tavuk cinsleri

Etlik tavuk cinsleri

Yumurta için ise yumurta tavuk cinsleri, süs tavuk ise hem yumurta hem de tavuğu satma amacıyla, etinden faydalanmak isteyenlerse etlik tavuk cinslerine yönelmektedirler.

SÜS TAVUK CİNSLERİ

Ejderha Tavuğu

İran Tavuğu

Hint Tavuğu

Polonya Tavuğu (Rahibe Fizan)

Endülüs Tavuğu

Zibrit Tavuğu

Wyandotte Tavuk

Paçalı Tavuk

Brahma Tavuğu

Cochin (Koşin) Tavuğu

Sultan Tavuğu

Habeş Tavuğu

YUMURTLAYAN TAVUK CİNSLERİ

Ligorin Tavuk

Sussex Tavuk

Australorp Tavuk

RIR Tavuk (Rhode Island Red)

Lohman Tavuk

Ataks Tavuk

Pleymut Tavuk

Amrock Tavuk

ETLİK TAVUK CİNSLERİ

Broiler Tavuk

Sasso Tavuk

DİĞER TAVUK CİNSLERİ

Siyah Tavuk

Tüysüz Tavuk

Serama Tavuk

Maran Tavuk

Türken Kel Tavuk

Orpington Tavuk

EN İYİ YUMURTA TAVUĞU HANGİSİ?

En iyi yumurta tavuğu yıllık yumurta sayısına göre belirlenmektedir. En iyi yumurta tavukları listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

Ligorin tavuk

Austrolorp tavuk

Lohman tavuk

Ataks tavuk

Pleymut tavuk

Pleymut tavuk yılda kaç yumurta verir?

Pleymut tavuk hem etinden hem de yumurtasından faydalanılan çift tavuk türüdür. Halk arasında pleymut tavuğa çilli tavuk da denir. Ayrıca bu tavuk hastalıklara karşıda oldukça dayanıklıdır. Beslenme ve büyüme şartlarına göre yıllık 230 ila 250 arasında yumurta verebilmektedirler.

BİR TAVUK YILDA NE KADAR YUMURTLAR?

Tavuğun yumurtlama miktarı tamamen tavuğun cinsine, beslenme koşullarına ve yetiştirildiği ortama bağlı olarak değişmektedir. En iyi yumurtlayan tavuk yılda ortalama olarak 250 yumurta verebilmektedir.

HASTALIKLARA EN DAYANIKLI TAVUK CİNSİ

Hastalıklara en dayanıklı tavuk cinsleri tavuğun yetiştiği kümes ya da çiftliğe bağlı olarak değişmektedir. Yine de en çok süs tavuklarının hastalığa dayanıklı olduğu bilinir. Süs tavukları şu şekildedir: