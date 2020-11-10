Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

İŞTE AZ BİLİNEN TARİHİ O DETAY
Atatürk'ün naaşı Ankara'ya getirildi. Katafalk hazırlandı ve müzede öne konuldu. O katafalkı süratle yapması içini, o dönem bize sığınan Alman Yahudi mimar Bruno Taut görevlendirildi.
EDİRNEKAPI'YA GÖMÜLEN İLK GAYRİMÜSLÜM
Burada bir katafalk hazırladı Bruno. Biraz fazla düzgünmüş işine, üşüttü, zatürre oldu ve bir kalp rahatsızlığı varmış.
Atatürk'ün vefatından günler sonra o da öldü ve Edirnekapı şehitliğine gömülen ilk gayrimüslim, ilk yabancı oldu. O tarihte vatandaş değildi.
BRUNO JULİUS KİMDİR?
Bruno Julius Florian Taut (d. 4 Mayıs 1880, Königsberg – ö. 24 Aralık 1938, İstanbul), Yahudi asıllı Alman mimar ve şehir plancısı. Türkiye'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin (1937-39), Ankara Atatürk Lisesi'nin (1937-40), Atatürk'ün katafalkının (1938), Trabzon Fen Lisesi (1938) ve Cebeci Ortaokulu'nun (1938-39) planlarını çizen mimardır.
Atatürk'ün Etnografya Müzesi'ne yolculuğu
Anadolu Ajansı fotoğraf arşivinden derlediği karelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı'ndan Ankara'ya Etnografya Müzesi'ne yolculuğunu anlattı. 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu.
İstanbul halkı Büyük Önder'in önünden saygıyla geçti. 19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı.
20 Kasım'da Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze TBMM önünde katafalka konuldu. Ankara halkı Atatürk'e saygı geçişini yaptı.
21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı edebi istirahatgahı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953 tarihine kadar burada kaldı.
Fotoğrafta Atatürk'ün cenaze korteji Etnografya Müzesi bahçesinde iken görülüyor...