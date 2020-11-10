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mimar 'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yıl dönümünde saygıyla anarken akıllara Atatürk için dişini tırnağına takıp canını feda eden mimar Bruno Taut geliyor. Mimar Bruno Taut zor şartlarda ve çok kısa bir sürede Atatürk için katafalk hazırlayan Yahudi asıllı Alman mimar ve şehir plancısı Bruno Taut, o günlerde zatürre hastalığına yakalanmış ve Atatürk’ün vefatından 10 gün sonra İstanbul’da yaşamını yitirmişti.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:48 Son Güncelleme: 10.11.2020 10:56 ABONE OL
Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

İŞTE AZ BİLİNEN TARİHİ O DETAY

Atatürk'ün naaşı Ankara'ya getirildi. Katafalk hazırlandı ve müzede öne konuldu. O katafalkı süratle yapması içini, o dönem bize sığınan Alman mimar Bruno Taut görevlendirildi.

Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

EDİRNEKAPI'YA GÖMÜLEN İLK GAYRİMÜSLÜM

Burada bir katafalk hazırladı Bruno. Biraz fazla düzgünmüş işine, üşüttü, zatürre oldu ve bir kalp rahatsızlığı varmış.

Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

Atatürk'ün vefatından günler sonra o da öldü ve Edirnekapı şehitliğine gömülen ilk gayrimüslim, ilk yabancı oldu. O tarihte vatandaş değildi.

Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

BRUNO JULİUS KİMDİR?

Bruno Julius Florian Taut (d. 4 Mayıs 1880, Königsberg – ö. 24 Aralık 1938, İstanbul), asıllı Alman mimar ve şehir plancısı. Türkiye'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin (1937-39), Ankara Atatürk Lisesi'nin (1937-40), Atatürk'ün katafalkının (1938), Trabzon Fen Lisesi (1938) ve Cebeci Ortaokulu'nun (1938-39) planlarını çizen mimardır.

Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

Atatürk'ün Etnografya Müzesi'ne yolculuğu

Anadolu Ajansı fotoğraf arşivinden derlediği karelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı'ndan Ankara'ya Etnografya Müzesi'ne yolculuğunu anlattı. 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu.

Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

İstanbul halkı Büyük Önder'in önünden saygıyla geçti. 19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı.

Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

20 Kasım'da Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze TBMM önünde katafalka konuldu. Ankara halkı Atatürk'e saygı geçişini yaptı.

Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı edebi istirahatgahı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953 tarihine kadar burada kaldı.

Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

Fotoğrafta Atatürk'ün cenaze korteji Etnografya Müzesi bahçesinde iken görülüyor...

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Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti
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