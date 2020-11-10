Yahudi mimar Bruno Atatürk'e katafalk için gelmişti! 10 gün sonra o da vefat etti

İstanbul halkı Büyük Önder'in önünden saygıyla geçti. 19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı.