Yeni dönemin kurucu iradesi olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu yıl pandemi tedbirleriyle gerçekleştirilen, "Milli Egemenliğin 100'üncü yılında Türk diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" temalı 12'nci Büyükelçiler Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın gündemdeki konularla ilgili çarpıcı mesajlarının satırbaşları:

Salgınla birlikte dünya yeni bir yol ayrımına geldi, uluslararası kuruluşlar yeni dönemi okumakta yetersiz kalıyor. Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ve bölgeselleşme giderek önem kazanıyor. Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin yeni dönemin kurucu iradelerinden olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Müttefiklik ilişkilerinin terör örgütlerinin ihtiraslarına kurban edildiği, demokrasi havarilerinin demokrasinin canına kastettiği herkesin başının çaresine baktığı tabloda biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.







MUHALEFETİN BİZİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAĞA DÜŞMEDİK: Bu salgın dünya genelinde üstü örtülen birçok çarpıklığın gün yüzüne çıkmasını da sağladı. Maddi zenginliğin sosyal adalet ve refaha yetmediği acı şekilde tecrübe edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak süreci yönettik. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Mücadelemiz henüz bitmiş değil. Hastalığın bir süre daha hayatımızı etkileyeceği anlaşılıyor. Ne zaman biteceği belli değil. Hasta ve vefat sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz. Bu dönemi de kendi özgün politikalarımızla yönetmeye çalışıyoruz. Karamsarlığa kapılmadan, dengeli, uygulanabilir anlayışla hareket ediyoruz. 'TAMAM' sloganımızla Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğiz.



İSLAM DÜŞMANLIĞI DEVLET BAŞKANLIĞI NEZDİNDE KÖRÜKLENİYOR

Batı'da yükselen İslam düşmanlığı devlet başkanlığı nezdinde teşvik ediliyor, destekleniyor, körükleniyor. İslam düşmanlığıyla mücadele, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereği. Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamıyoruz. YPG elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanlar bizi sorgulayamaz.



BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ

Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalamazdık. Minsk 3'lüsü Azeri kardeşlerimize Azeri Türklerinin ifadesiyle 'kaçkın' yaşattı. Hep oyalamaca... Çözüm gibi bir dertleri de yoktu. Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini kendileri kesti ve işi bitirdi. Biz de gözleri yaşlı izledik. 2 devlet tek millet olmanın aşkı bu. Karabağ'daki mücadele bayrağı inmeyecek. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.







AB STRATEJİK KÖRLÜKTEN KURTULMALI

Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın provokasyonlarına rağmen sabırlı, soğukkanlı davrandık. Haklı olmanın özgüveniyle hareket ediyor, müzakere masasından kaçmıyoruz. AB, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı. Şantaj dilinin fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalı. Karadeniz gibi Doğu Akdeniz'de de müjde bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar | Video

SADECE TÜRKİYE GARİP GURABANIN YANINDA

Suriye'de sadece teröristleri sınırımızdan uzaklaştırmakla kalmadık, 411 bin Suriyeli kardeşimizin de memleketlerine dönüşünü temin ettik. 4.5 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz. Bir o kadarının da Suriye'de bakımını yapıyoruz. Sadece Türkiye bunu yapıyor. Dünyada garip gurabanın yanında olduğunu söyleyenlerin böyle attığı bir adım yok. Siyasi çözüm umutlarını yeşerttiğimiz Libya'da da halkın yanındayız.



HALKA TEPEDEN BAKAN KİBİRLİ TAVRA SON VERDİK

Önümüzdeki yıl sonu veya 2022 başında New York'taki Başkonsolosluk binamızı bitirmiş olacağız. Oradaki dev hizmet binamızla bu hizmetlerimizi çok daha etkin bir şekilde yürüteceğiz. Bu da bizim dünyada geldiğimiz yeri göstermesi bakımından çok önemli. Bürokrasimizin vatandaşa tepeden bakan kibirli tavrına son verdik. Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır.







Başkan Erdoğan, törende Tanzanya-Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Davutoğlu'na Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'nü teslim etti.







Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle videokonferansla hitap ettiği büyükelçilere "Çevrimiçi de olsa sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettim. Gerek büyükelçilerimiz, gerekse danışmanlarım hep birlikte bu salonda bir aradayız" diye seslendi.