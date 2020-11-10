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‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkenizle ülkemizi müreffeh geleceğe taşıyoruz

ANKARA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 ABONE OL
‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkenizle ülkemizi müreffeh geleceğe taşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninden önce Dışişleri Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Çavuşoğlu daha sonra 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkeniz çerçevesinde ülkemizi daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşımak ve 2023 hedeflerine ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun.

YERLİ VE MİLLİ DIŞ POLİTİKA
Bakan Çavuşoğlu konferansta yaptığı konuşmada da "Sahada ve masada güçlü, yerli ve milli bir dış politika izliyoruz" diye konuştu.
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‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkenizle ülkemizi müreffeh geleceğe taşıyoruz
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