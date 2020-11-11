Atatürk’e en büyük armağan 2023 hedeflerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi:Bu tür yıldönümlerini anma ve tazim sunma yanında nereden nereye geldiğimizin ve nereye gittiğimizin muhasebesi olarak görüyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını bundan 10 sene önce ilan ettiğimiz hedeflerle işte böyle bir fırsata dönüştürmeye çalıştık. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'ü ve Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yılı olan 2071'i bunun için önemsiyor, yeni vizyonlarımızın nirengi noktaları olarak kabul ediyoruz.Osmanlı'nın yıkılmasında özellikle 1838 Baltalimanı Anlaşması'nın ardından artık kontrolü mümkün olmayan bir hale dönüşen kapitülasyonların ve onunla bağlantılı olarak girilen borç sarmalının büyük etkisi vardır. Gazi Mustafa Kemal'in ve cumhuriyetin ülkemize en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara, tehditlere rağmen kapitülasyonları kaldırmak olmuştur. Bunu bir adım öteye taşımanın gayretindeyiz. 2013 mayısında IMF'ye olan borcu sıfırladık. İşte o gün kapitülasyon bu defa IMF.Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi mücadele veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işinin, aşının, alın terinin, hakkının zayi olmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi ekonomide de dünyanın ilk 10'una girmesini başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum.Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesini 'Benim manevi mirasım ilim ve akıldır' diyen Gazi Mustafa Kemal'in arzu ettiği şekilde yürütüyoruz.Yıllarca bu ülkeyi siyasi ve ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler. Vesayetin sinsi oyunlarının, terör örgütlerinin kanlı saldırılarının, halkımızı ve vatanımızı bölmek için sınırlarımıza yapılan tacizlerin, darbe girişimlerinin, ekonomimize yönelik saldırıların gerisinde hep bu kavga vardır. Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbini yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı.Kahraman ordumuzu, ülkemizi Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Kıbrıs'a Karabağ'dan Kudüs'e kadar tarihimizin ve medeniyetimizin tüm emanetlerine sahip çıkabilecek bir yere getirdik. Bölgesel ve küresel her meselede sözü dinlenen, duruşu dikkate alınan, tarafı ağırlık kazanan ülke konumuna yükselttik.10 KASIM nedeniyle Anıtkabir'deki devlet töreni saat 08.45'te başladı. Törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldı. Erdoğan, ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatarak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun" yazdı.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz. Demokrasinin bayraktarlığına soyundukları halde sırf Türkiye meşru yönetimleri veya zulüm gören masumları savunuyor diye darbecilerin ve zalim rejimlerin yanında yer alanları hep birlikte takip ediyoruz. Böyle bir iklimde ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir. Dünyada zaten yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar koronavirüs salgınıyla birlikte daha da ağırlaşırken Türkiye en az kayıpla süreci yönetmeyi başarmıştır. Buna rağmen ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için öyle çok derin teknik analizlere gerek yoktur.