Ata’ya sonsuz saygı

10 Kasımnedeniyle 81 iyde hayat saat 09.05'te durdu. İstanbul'dan Hakkâri'ye, Adana'dan Samsun'a yurdun dört bir yanında sirenler çaldı, herkes olduğu yerde saygı duruşuna geçti. İstanbul'da Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında da tören düzenlendi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çelenk ve buket bırakıldı. Kadıköy'de "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.Redbullracing takımı Formula 1 pilotu Alex Albon ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Sarayburnu'nda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Saygı Sürüşü" gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'nca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze merasimine ait özel belge, fotoğraf ve gazetelerin yer aldığı "Dolmabahçe'den Etnografya'ya" kitabı hazırlandı. İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Deprem sonrası kurulan çadırlara Türk bayrağı asıldı, depremzedeler de saygı duruşunda bulundu. Kocaeli'nde 17 Ağustos Depremi'nde 72 saat kaldığı enkaz altından kurtarıldıktan sonra iki bacağını kaybeden ve daha sonra başladığı dalgıçlık sporunda dünya rekortmeni olan Ufuk Koçak, denizin dibinde açtığı 30 metrekarelik dev Atatürk posteri önünde saygı duruşunda bulundu. Zonguldak'ta maden işçileri de saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakıp saygı duruşuna geçti.