Bank Asya kurucusu tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Çankaya'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kamil Yavuz M. sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Kamil Yavuz M.'nin tutuklanmasına karar verdi. Kamil Yavuz M.'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.Öte yandan İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün sözde Askeri Mahrem Yapılanması'na yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 48 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dokümanlar incelemeye alındı. 22 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.Trabzon'daki operasyonda ise 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.