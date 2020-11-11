Bir günde 3 PKK’lı terörist teslim oldu

MARDİN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, ikna yöntemiyle teslim olmaları sağlanıyor. İkna çalışması sonucunda, terör örgütüne 2015'te katılan 'Mahir' kod adlı S.Y., güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkında arama kaydı bulunan S.Y.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma Genel müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1'i gri listede 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.