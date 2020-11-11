Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Bilim Kurulu Toplantısı ile önemli kararlar alınıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vaka sayısı, yasaklar, tedavi süreci ile alakalı kararların bugün açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemiz ve dünyadaki değerlendirmeleri kamuoyuna duyururken vatandaşlar toplantının yapılacağı tarihe ve saate kilitlendi. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısına ilişkin son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyeleri toplanması ve Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor…
Toplantı genel olarak 18.00-19.00 civarlarında bitiyor ve Bakan Koca saatlerde açıklamalarını gerçekleştiriyor. Ancak toplantı tarihi ve saati henüz netlik kazanmadı.
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SALGINDA SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 87 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.
Toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420'ye ulaştı. Hasta sayısı 399 bin 360, vefat sayısı 11 bin 59, ağır hasta sayısı 3 bin 1, aktif hasta sayısı 45 bin 800 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
- "HASTA VE AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kydetti:
"Bugün tespit edilen 2 bin 529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bini geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın."
- İSTANBUL'DA SEMT PAZARLARINDA HES KODU UYGULAMASI BAŞLADI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulamasının ve "Sabahtan öğlene kadar indirim"in başladığını bildirdi.