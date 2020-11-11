Corona aşısı Pfizer ne zaman çıkacak, Türkiye’ye gelecek? Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye’ye gelir?

Corona virüs aşısı ile ilgili gelen son dakika haberine göre; Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Kovid-19 hastalığına karşı 'yüzde 90'dan fazla etkili olduğu' bildirildi. Dünya geneline umut veren bu açıklamanın ardından aşı için ilk siparişlerin verilmeye başladığı bildirildi. Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde ülkemizde vatandaşlar corona aşısı Pfizer ne zaman Türkiye'ye gelecek merak ediyor. Peki, Corona virüs aşısı bulundu mu, ne zaman Türkiye'ye gelir? corona aşısı Pfizer ne zaman Türkiye'ye gelecek?
Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında bugüne kadarki en net sonuca Pfizer ve BioNTeck şirketleri ulaştı. Yapılan açıklamada Covid-19 aşısının yüzde 90'dan fazla etkisini gösterdiğinin kanıtlandığı vurgulanırken corona virüs aşısı için siparişler alınmaya başladı…
Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği ifade ediliyor.
Pfizer, önerilen iki aylık güvenlik verilerini topladıktan sonra, Gıda ve İlaç İdaresi'nden bu ayın sonlarında iki doz aşı için acil durum izni istemeyi planlıyor. Şirket yöneticileri, yıl sonuna kadar 15 ila 20 milyon insanı aşılamaya yetecek miktarda üretmiş olacağını söyledi.
Pfizer'de kıdemli başkan yardımcısı ve aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen bir röportajda "Bu tarihi bir an. Bu yıkıcı bir durumdu, bir salgındı ve hiç kimsenin ulaşamadığı bir yola ve hedefe - bir yıl içinde bir aşı bulmak için girdik" dedi.
43 binden fazla gönüllünün katıldığı bir çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı.
Bağımsız bilim adamları, uzun vadeli güvenlik ve etkinlik verileri toplanmadan önce erken sonuçların fazla umutlandırmasına karşı uyarıda bulundu.
Dördü Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere on bir aşı, son safhadaki denemelerdedir.
Pfizer'in bu kadar başarılı sonuç elde etmesi, benzer teknolojiyi kullanan Moderna'nın aşısı için de iyiye işaret olabilir. Moderna, bu ayın sonlarında erken sonuçlar alabileceğini söyledi.