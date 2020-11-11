Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes programında önemli mesajlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katıldı.
"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlatıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh destek vermek yerine Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işimize çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri yüzüne vurulunca da suç bastırmaya çalıştılar. Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar" dedi.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar" | Video
Başkan Erdoğan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" Programında yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:
"YİNE ÇUVALLADILAR"
Esnafın malını mülkünü yağmalayanlar koro halinde fidan dikimi programımızı eleştirmeye kalktı. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh destek vermek yerine Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işimize çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri yüzüne vurulunca da suç bastırmaya çalıştılar. Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanlar bu yıl boy verdi filiz verdi. Hatta fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor. Bu yıl ki programımıza Bosna'dan Azerbaycan'a Libya'dan Tataristan'a 30'a yakın ülke destek veriyor. Az sonra canlı bağlantıyla 4 kardeş ülkede fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Fidanların dikiminde emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
"BİZİM İÇİN TOPRAK VEFALI BİR DOST ARKADAŞTIR"
Biz ağaçla çiçekle toprakla dost bir milletiz. Ağaca bitkiye değer veren güzel bir geleneğe sahiibiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen bir medeniyetin mensubuyuz. Hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz. Aşık Veysel de bu hakikatı bakın bize nasıl anlatıyor. Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık yarim kara topraktır.... Bizim için toprak vefalı bir dost arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak mekanıdır, servetidir. Peygamber efendimiz tabiatın korunmasını istemiş sadaka-i cariye olarak ağaç dikmeyi tavsiye etmiştir. Müslüman bir ağaç diker ve hayvan ya da insan ondan istifade ederse bu kıyamete kadar onun için sadakadır buyurmuştur.
"12 MİLYON YAVRUMUZA DAĞITACAĞIZ"
Fidan dikimi seferberliğimize gençlerimizin ilgisini önemli bir referans olarak görüyorum. Onların bu heveslerini diri tutmak için farklı projeleri devreye alıyoruz. Tohum ve fidana dönüşsün adını verdiğimiz projemizle her yıl 12 milyon yavrumuza kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Böylece toplam 8'er fidanı yetiiştirmiş olacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlattık" | Video
"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK"
Değerli dostlarım ormancılık alanında yaptığımız çalışmalar BM ve OECD'nin dikkatini çekmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada dördüncü sıradayız. Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Son 18 yılda 5 buçuk milyon hektara yakın alanda çalışma yaparak 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes programında önemli mesajlar | Video
"ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE SÜRESİNİ 10 DAKİKANIN ALTINA İNDİRECEĞİZ"
Rabbimizin bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz.
Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ağaçlandırma seferberliğine katılan ülkelerdeki fidan dikim törenlerine yapılan video konferans bağlantısıyla devam etti. Bağlantıların ardından programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasına yer verildi.
Erbaş'ın duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi adına dikilen ağaca toprağını attı ve can suyunu verdi.