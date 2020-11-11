Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes programında önemli mesajlar

"BİZİM İÇİN TOPRAK VEFALI BİR DOST ARKADAŞTIR"

Biz ağaçla çiçekle toprakla dost bir milletiz. Ağaca bitkiye değer veren güzel bir geleneğe sahiibiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen bir medeniyetin mensubuyuz. Hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz. Aşık Veysel de bu hakikatı bakın bize nasıl anlatıyor. Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık yarim kara topraktır.... Bizim için toprak vefalı bir dost arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak mekanıdır, servetidir. Peygamber efendimiz tabiatın korunmasını istemiş sadaka-i cariye olarak ağaç dikmeyi tavsiye etmiştir. Müslüman bir ağaç diker ve hayvan ya da insan ondan istifade ederse bu kıyamete kadar onun için sadakadır buyurmuştur.