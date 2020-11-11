Elinden, kolundan ve boynundan iple bağlı bulunmuştu! Cinayeti karısı ve onun sevgilisi işlemiş





EVE GELMESİ İÇİN GÖRÜŞMEYE GİTTİ



Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Özgür Kaplan'ın eşi ile eve gelmesi konusunda görüşmek üzere olay yerine gittiği ve burada önce boğulup ardından da bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Özgür Kaplan'ın eşi Zeliha K. ve onunla gönül ilişkisi olan Cihat T. tarafından öldürüldüğü ve diğer arkadaşlarının da cinayet mahali olan aracın etrafını temizledikleri ve birlikte kaçtıkları ortaya çıktı.