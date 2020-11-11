Ermenistan karıştı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, hükümet binasının camlarını kırarak içeri girdi. Milletvekillerinin oturdukları koltukları kıran protestocular Paşinyan'ın makam odasına girip, bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet gibi şahsi eşyalarını çaldı. Paşinyan'a muhalif siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, halkı hükümet binası önünde toplanmaya davet ederken Rus haber ajansları, hükümet binası önünden silah seslerinin yayıldığını duyurdu. Erivan'da protestolar sürerken kalabalık giderek artıyor.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, anlaşmayı imzalamak zorunda kaldıklarını belirtti. Paşinyan, "Bu anlaşma halkımız için inanılmaz derecede acı verici. Ordu, durmanın gerekli olduğunu söyledi. Kaynaklarımız tükenmiş. Savaşı bitirmeseydik sonuçlar çok daha ağır olacaktı" diye konuştu.