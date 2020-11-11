Eylem hazırlığındaki 28 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn ve Telabyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yarbay Olcay Denizer, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırarak bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemek maksadıyla yapılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatı bölgelerinde barış ve istikrara yönelik hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşılık verildiğini söyledi. Denizer, "Bu kapsamda dün Rasulayn ve Telabyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ANKARA