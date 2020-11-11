Hasar tespitte sona gelindi

İzmir depreminin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 32 bina acilen yıkılacak. İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından çok sayıda bina yıkılırken, kimi de ağır, orta ve hafif olmak üzere hasara uğradı. Bayraklı ve Bornova ağırlıkta olmak üzere 107 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Dairesi İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Utku Kadıoğlu, 107 bin binanın içerisinde ağır hasarlı bina sayısının 414 olduğunu, 32 acil yıkılacak binanın bulunduğunu söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 81 il müdürlüğünden binin üzerinde personelle çalıştıklarını belirten Kadıoğlu "Ekiplerimiz, binaları tek tek taradı ve 107 binin üzerinde bina tamamlanmış durumda. Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki binaların tamamını taramış bulunmaktayız. Diğer ilçelerimizdeki binaları da dilekçe usulü taramaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 107 binin üzerinde binanın incelemesi tamamlandı. Bugün kesin hasar tespit çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Yarından itibaren çıktı işlemlerine başlayacağız. Çıktı işlemlerini de tamamladıktan sonra mahalle muhtarlıklarında askı listeleri asılacak. Vatandaşlarımız, hasar tespit sonuçlarını internet üzerinden de görebilecek. Ardından da bir aylık bir itiraz süreci başlayacak. Binalar incelendikten sonra vatandaşlarımızın itirazı varsa dilekçeyle başvuracak ve biz de bu itirazları değerlendireceğiz" dedi. Kadıoğlu, "Vatandaş, internet ve askı tutanaklarına baktığında hasarsız ve az hasarlı olan binalara girebilir. Orta hasarlı bina demek, güçlendirme yapılmadan içine girilmesi sakıncalı bina demek. Orta hasarlı binalara bir yıl içerisinde güçlendirme yapılması halinde vatandaşlarımız oturabilir. Ancak ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarımızda boşaltma ve yıkım işlemleri devam edecek" diye konuştu.Öte yandan Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Adayların kendilerini tanıtımından sonra komisyon başkanlığı seçimi basına kapalı gerçekleşti. Komisyon Başkanlığına AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu seçildi.