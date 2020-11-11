İki devlet tek zafer

Dağlık Karabağ'da 44 günde tarihi zafere imza atan Azerbaycan'da kutlamalar sürüyor. Azerbaycan ordusu 5 kent merkezi, 3 kasaba, 300 köy ve bazı tepeleri ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in anlaşma sonrası zafer ilan etmesiyle 7'den 70'e tüm Azerbaycanlılar, gözyaşları içinde sokaklara döküldü. Başta başkent Bakü olmak üzere ülkenin dört bir yanında Azerbaycan ordusunun zaferi kutlandı. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla sokaklarda sevinç gösterilerinde bulunuldu.

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"Paşinyan pes etti, zafer Azerbaycan'ın" ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları atılıp marşlar okundu. Haydar Aliyev anıtına yürüyen gruplar, gazileri omuzlarında taşıdı. Ellerini, ayaklarını öptü. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'nda toplandı. Halk, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Karabağ bizimdir bizim kalacak" ve "Başını dik tut şehit anası" şeklinde sloganlar attı. Meydanda havai fişekler atılırken, caddeler polislerin sirenleri ve vatandaşların kornalarıyla inledi. İşte Azerbaycan'ın zaferinden yansımalar:



TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE



2002'de Ermenistan ordusunun Terter'e saldırısında yaralanan gazi Rauf Kanberov: Ermenistan ile savaşırken iki gözümü, bir ayağımı, bir kolumu ve bir böbreğimi kaybettim. Ben Azerbaycan ile gurur duyuyorum, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ile gurur duyuyorum, ordumuz ile gurur duyuyorum.

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Nermine Ruşanova: Karabağ bizim yaramızdı, yaramız artık iyileşti. Hasretimiz son buldu.

Simur Aliaskerov: Yıllardır beklediğimiz zafere sonunda ulaştık. Karabağ bizim öz vatanımız, öz yurdumuz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde sevinç var. Türkiye halkına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz.

Gazi oğluyla kutlamalara katılan Heyela Muhtarova: Oğlum Şehriyar, Karabağ'da Ermenistan ordusuna karşı savaşırken gözünden ve ayağından yaralandı. Ne mutlu bana ki bir gazi annesiyim. Oğlumun yaraları bizim şeref madalyalarımız.



ERMENİSTAN ORDUSUNU İTİ KOVAR GİBİ KOVDUK



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak tarihi anlaşmayı duyurdu. Aliyev şunları söyledi:

Paşinyan anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı. Kendi isteğiyle imzalamıyor. Demir yumruğumuz sayesinde imzalıyor. Fakat çok miskin ve acınacak durumda. Ben ise büyük gurur ve sevinçle imzamı attım. Tüm şehitlerin ve Hocalı kurbanlarının intikamı fazlasıyla alındı. Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir.

Bu anlaşmada Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunda bir kelime bile yok. Peki ne oldu Paşinyan? Cebrail'de dans ediyordu, ne oldu? Statü cehenneme gitti. Paşinyan, sıçan gibi gizleniyor. İti kovar gibi kovduk onları topraklarımızdan.

Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı.



ERDOĞAN ALİYEV'İ KUTLADI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i zafer dolayısıyla kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi. Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti. Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti.



ERDOĞAN: RUSYA'YA ÖNEMLİ SORUMLULUK DÜŞÜYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Dağlık Karabağ'da kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirten Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Erdoğan, işgal nedeniyle Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi. Dağlık Karabağ'ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya işbirliğinin önemini gösterdiğini belirten Erdoğan, aynı işbirliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti. Zeynel YAMAN



İŞTE 9 MADDELİK ANLAŞMA



Taraflar gece yarısı başlayan ateşkese kadar ele geçirdikleri bölgelerde kalacak.

Ermenistan, Ağdam ve Gazah bölgesindeki topraklardan 20 Kasım tarihine kadar çekilecek.

Dağlık Karabağ ve Laçin hattında, Rusya'ya bağlı 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araçtan oluşan bir barış gücü konuşlanacak.

Taraflar, 6 ay önceden fesih kararı vermedikçe anlaşma 5 yıl için otomatik olarak uzayacak.

Taraflar arasında bir barış komuta merkezi kurulacak.

Ermenistan, 15 Kasım tarihine kadar Kelbecer, 1 Aralık tarihine kadar da Laçin bölgesini Azerbaycan'a geri verecek.

Göçmenler ve mülteciler BM gözetiminde Dağlık Karabağ'a geri dönebilecek.

Savaş esirleri ve tutuklularla cenazeler karşılıklı olarak teslim edilecek.

Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında engelsiz bir ulaşım bağlantısı sağlanacak ve bu hat Rusya tarafından kontrol edilecek.



'ERMENİSTAN PES ETTİ'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Azerbaycan, bir millet, iki devlet anlayışıyla bağlı olduğumuz, kanımız, canımız bir ülke. Ermenistan'ın bu süreçten gereken dersleri çıkardığını umuyoruz. Ermenistan pes etmek zorunda kaldı. Ateşkesin nasıl denetleneceği konusunda görüşmeler sürüyor" dedi. Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u tebrik eden Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Bu arada Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. ANKARA