Kendi kanlarında boğuldular

Terör örgütü PKK'nın yaşadığı hezimeti ve çaresizliği gizlemek amacıyla yayın organları üzerinden nasıl gerçek dışı bilgiler yaydığını gösteren bir olay daha ortaya çıktı. Terör örgütü, mart ayında Cafer Pureng, Fadıl Yavuz, Sabriye Aydın, Şinyar Kawa ve Özlem Dindar adlı teröristlerin 29 Mayıs 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatıyla öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, 9 Nisan 2020'de ise Mesut Seyid Ahmedi, Yusuf Yılmaz, Vedat Sar, Fıratkan Özer ve Kadir Alim adlı teröristleri "13 Mayıs 2019 tarihinde TSK'nın operasyonunda öldüler" diye duyurdu. Terör örgütünün TSK operasyonuyla öldüklerini duyurduğu 10 teröristin gerçekte nasıl öldükleri ise, iki PKK'lı teröristin kendi aralarında yaptığı şifreli telsiz konuşmasının çözümlenmesiyle ortaya çıktı. Türkiyeİran- Irak üçgenindeki stratejik Zagros Dağları bölgesinde, Türk askerine yönelik eylem hazırlığı yapan 10 PKK'lı teröristin gizlendikleri mağarada, teröristlerden birinin üzerindeki taarruz tipi el bombasının kazayla patlaması sonucu öldüğü belirlendi.



GÖRÜŞMELER DEŞİFRE OLDU

İSTIHBARAT birimleri, 20 Temmuz gecesi sabaha karşı 05.25'de iki teröristin aralarında yaptığı ve 14 dakika süren şifreli görüşmeyi 63 gün süren çalışma sonunda deşifre etti. Zinar Koçer ve Tekoşer Amara telsiz kodlarını kullanan teröristler yaptıkları konuşmada, sınır hattındaki üs bölgesine eylem yapmak için Kandil'den çıkan 12 kişilik terörist grubundan 10'unun Türkiye'ye geçiş yapmak için kullandıkları Zagros dağında mola verdikleri mağarada el bombasının patlaması sonucu öldüklerini anlattı. İşte teröristlerin yaptığı o konuşma:



Tekoşer Amara: Sen bu geçen yıl Zagros'daki durumu biliyorsun değil mi?

Zinar Koçer: Hangi konu?

Tekoşer Amara: Kazayla ölenleri.

Zinar Koçer: Hiç bilgim yok.

Tekoşer Amara: 12 arkadaş. Sınıra düşman birliğine etkili eylem için çıkartıldı. Son durum için mola verdikleri yerde kazayla 10'u hepsi orada öldü.

Zinar Koçer: Sen nereden biliyorsun ki? Nasıl bir kaza?

Tekoşer Amara: O grubun içinde olan 2 arkadaş mağara dışında uzak gözetleme yapıyorlar. O arkadaşlar şimdi benim grubumda onlar anlattılar. Birinin bedeni bile yok olmuş. Onun üzerindeki el bombası patlamış.

Zinar Koçer: Ölenler kimlermiş?

Tekoşer Amara: Notumda var. Beklemede kal sana söyleyeyim.