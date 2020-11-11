‘Kızıma domuz eti yedirmişler’

Terör örgütünce 14 yaşında dağa kaçırılan kızları Yasmin'e 6 yıllık hasretin ardından önceki gün Şırnak'ta kavuşan Keziban ve Mehmet Yalçın çifti, sevinçlerini evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştı. Yasmin için mart ayında oturma eylemine katılan ve sonunda kızlarına kavuşan çift, HDP il binası önünde zılgıtlarla karşılandı. Yalçın çifti, evlat nöbetini sürdüren ailelerle görüşüp, onlara moral vermeye çalıştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada evladına kavuşan 20'nci aile olan Yalçın çifti ve Diyarbakır anneleri gözyaşı döktü. Anne Yalçın, "Anlatılmaz yaşanır, ancak yaşayan bilir. 6 yılın hasretiyle dün sarıldık ama bitmez o hasret. Ama o anı da ömrüm boyunca asla unutmam. O duyguyu unutmam. O kadar güzel bir duyguydu ki Rabb'im herkese nasip etsin. İyi ki de oturma eylemine katılmışım" dedi. Baba Yalçın ise, "Kızım en çok sevgiye hasret kalmış. Kızım çok severdi pastayı. 6 yıldır pasta yememesi beni çok üzdü. Orada açlık, susuzluk hepsi..." dedi. Anne Yalçın ise, kızının PKK'nın kendilerine domuz eti yedirip aç bıraktıklarını söylediğini aktardı. Yalçın'ın bu durumu anlatması üzerine bazı aileler sinir krizi geçirirdi, HDP'liler ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Anne Mevlüde Üçdağ, "Bak domuz eti yediriyorlar. Biz doğru adresteyiz. Evlatlarımızı o zalimlerin elinden kurtaracağız" diye konuştu.DİYARBAKIR annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine iki aile daha katıldı. Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Necmettin için gelen anne Kübar Ötken ile 5 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Melek için gelen anne Çiğdem Fırat da oturma eylemine dahil oldu. 5 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen anne Ötken, "Oğlumun dağa götürüldüğünü HDP'den öğrendim. Oğlumu HDP'lilerden istiyorum. Oğlumu onlar götürdü" dedi. Anne Çiğdem Fırat da kızı Melek'in 5 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, "5 yıldır telefonuma her gelen aramada, kapım her çalındığında hep kızım diye umut ediyorum" diye konuştu.