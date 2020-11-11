Korsan değnekçi Ağır Ceza'da yargılanacak!

Geçtiğimiz aylarda korsan olarak değnekçilik yaparak insanların parasını gasp eden şüphelilerden biri hakkında dava açıldı. İstanbul Taksim'de bulunan bir yola park etmek isteyen Erdal B.'yi 'aracının başına bir şey gelirse ben sorumlu değilim şeklinde tehdit eden şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 22:30 sıralarında 34 JL …. plakalı aracı ile Taksim Dolapdere Caddesi üzerine park etmek isterken şüpheli Muzaffer K.'nin Erdal B.'nin yanına gelerek park etmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

MAKBUZ YOK, ÜCRET VAR

Erdal B.'nin araçtan indiğinde şüphelinin park ücreti istediği, müştekinin 'Ne park ücreti' dediği, elinde makbuz görmediği için makbuz sorduğunda olmadığını öğrendiği belirtildi. Müştekinin de bu sebeple ücret vermek istemediği, şüphelinin tavırlarının araca zarar verecek durumda olduğu anlatıldı.

10 YETMEDİ 20 TL İSTEDİ

İddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik 'Vermezsen aracın başına bir şey gelirse sorumlu değilim' şeklinde tehditvari cümleler kurduğu belirtildi. Müşteki Erdal B.'nin bu bunun üzerine 10 TL verdiği ancak Muzaffer K.'nin 20 TL istediği belirtildi.

Şüphelinin bu sefer de 20 TL istediği, müştekinin bu isteği yerine getirmediği, parayı verdikten sonra sivil giyimli polis memurlarının gelerek şüpheliyi yakaladıkları, Erdal B.'den zorla almış olduğu 10 TL'ye el konulduğu ve şüpheliden davacı ve şikayetçi olunduğu anlatıldı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

İddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi. Muzaffer K. ifadesinde değnekçilik yaptığını ikrar etti. Müştekiye aracını park etmesi için yardımcı olduğunu, müştekiye gönlünden ne koparsa dediğini, müştekinin de kendisine 10 TL verdiğini, müştekinin kendi isteğiyle verdiğini, herhangi bir tehdit veya cebir kullanmadığını iddia etti.

Savcılıkça, şüpheliden alınan müştekiye ait 10 TL paranın müştekiye tutanakla teslim edildiği, müştekinin aracını park ettikten sonra şüphelinin müştekiden yaklaşarak 10 TL istediği, müştekinin ücreti verdikten sonra şüphelinin fiş kesmediğinin tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin üzerine değnekçilik yaptığının açık bir şekilde tespit edildiği, 2918 Sayılı Kanunun 79/1 yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınacağı, harici hiçbir gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir şekilde park ücreti alamayacağı belirtildi.

Büyükşehirlerde yetkili idarenin Büyükşehir Belediyesi olduğu, yine aynı yasanın 79/2 Maddesi kapsamında park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenler için ayniyet teşkil edecek şekilde cezalandırmaya tabi düzenlemesinin bulunduğu kaydedildi.

AĞIR CEZALIK OLDU

Şüphelinin yetkisiz olduğu halde otoparkçılık (değnekçilik) yaparak haksız kazanç sağlamak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi. Muzaffer K.'nın '2918 Sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Gece Vakti Yağma' suçlarından cezalandırılması istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.