Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan bakanlık görevine Lütfi Elvan atandı. Bu son dakika haberi sonrasında vatandaşlarımız yeni bakan ile ilgili detayları öğrenmek amacıyla Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. Peki, Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında, nereli?

LÜTFİ ELVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ilişkin merak edilen Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla ilgili tüm detaylar ve son dakika haberleri şöyle;