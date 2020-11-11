Terör örgütüne ait kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarî çalışmalar neticesinde "Sözde Gaprıha-Stawre" kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş kalaşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör tespit edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarî çalışmalar neticesinde Sözde Gaprıha-Stawre kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgede Komando, PAMİT, Olay yeri inceleme ve köpek timlerinin katılımı ile arama ve tarama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör ve silaha ait 200 adet mühimmat bulundu.

Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.