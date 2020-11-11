Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütüne ait kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütüne ait kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarî çalışmalar neticesinde “Sözde Gaprıha-Stawre” kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş kalaşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör tespit edildi.

NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 11.11.2020 10:08 ABONE OL
Terör örgütüne ait kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarî çalışmalar neticesinde "Sözde Gaprıha-Stawre" kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş kalaşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör tespit edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarî çalışmalar neticesinde Sözde Gaprıha-Stawre kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgede Komando, PAMİT, Olay yeri inceleme ve köpek timlerinin katılımı ile arama ve tarama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör ve silaha ait 200 adet mühimmat bulundu.

Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütüne ait kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA