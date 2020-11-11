Öldürülen CHP’li Zeki Tekiner’in ailesinden şok ifadeler: CHP celladıyla siyaset yapıyor

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yer aldığı 'Millet İttifakı'ndaki çatlak büyüyor. CHP Nevşehir İl Başkanı avukat Zeki Tekiner'in 17 Haziran 1980 tarihinde öldürülmesine ilişkin davada, hüküm giyen Ömer Ay'ın İYİ Parti'nin Nevşehir İl Başkanı seçilmesine yönelik tepkiler dinmek bilmiyor.



(Ömer Ay)



Türk siyaset tarihine 'trajikomik bir durum" olarak geçen olay ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık mektup gönderen Zeki Tekiner'in ailesi, "Sessizliği örgütlediniz, kayıtsız kalmayı tercih ettiniz" diyerek isyan etti.



NE UTANDINIZ NE ÖZÜR DİLEDİNİZ

Mektupta; Zeki Tekiner'in 29 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet ettiği belirtilerek, "Bu mektubu göndermemizin nedeni, babamın katillerini cinayete azmettiren, bu suçtan (ağır) hüküm giymesine karşın fiilen cezasızlıkla ödüllendirilen Ömer Ay'ın, bugün ittifak ortağı olduğunuz İyi Parti Nevşehir İl Başkanı seçilmesinden ve bu süreçte Nevşehir İl Örgütünüzün takındığı etik dışı tutumdan duyduğumuz derin üzüntüydü.. Sizi bu durum karşısında tavır almaya davet etmiştik. Mektubumuz yanıtsız bırakıldı. Uzun br bekleyişin ardından örgütünüzde siyaset yapan herkes derin bir sessizliğe büründü. Utanılması, özür dilenmesi ve destek olunması beklenen bir noktada hep bir elden sessizliği örgütlediniz, kayıtsız kalmayı tercih ettiniz" denildi..

'BU OLAYI ARTIK KAPATIN' DENİLMİŞ

Avukat Zeki Tekiner'in öldürülmesi ile ilgili CHP'nin olayın kapatılması yönünde telkinde bulunduğu vurgulanan mektupta, "Sizler kadar 'profesyonelce süreç yönetmeyi beceremeyen' Nevşehir İl Örgütünüz 12 Ağustos tarihinde ailemize sosyal medya üzerinden bir mesaj gönderdi. Mesajda İl Örgütünüz, azmettirici Ömer Ay'ın bu cinayetten zaten hüküm giydiğini, '40 yıl önce yaşanmış' bu olayı artık kapatmak gerektiğini ve aile olarak bizim, mahkemenin, toplumun görmediği, aslında olmayan bir nedamet 'bildirimine' kendilerini ikna etmişçesine Ömer Ay'ın aslında pişman da olduğunu söylemekteydi. Örgütünüzdeki yozlaşmaya yönelik sizden beklediğimiz özür niteliğindeki etik tavrı ise hiç göstermediniz. Yani bu elim hadisede bırakın İyi Parti'yi, siz CHP olarak kendi üzerinize düşeni yapmadınız" denildi.





SİZ DERDİ DERT EDİNMEZSİNİZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yönetiminin vefasızlığından dem vuran Tekiner, şunları yazdı:

"Kendinize göre galiba sessiz kalarak süreci "iyi" yönettiniz ve ittifak ortağınızı neyse ki hiç rahatsız ve tedirgin etmeden konuyu kapattınız. Peki, tarih bir gün gelir de bunun hesabını sormaz mı? Onur, hakikat ve ahde vefada siz bu kadar mı acze düştünüz? Bu ülkede yaşanan tek bir acıyı derinden ve samimiyetle hissettiğinize inanmıyorum. Siz derdi dert edinmezsiniz çünkü hakikate adil bir yerden bakamayacak kadar köklü zaaflarınız ve filtreleriniz var. "Yolu yolumuzu aydınlatıyor" "Unutturmayacağız" "Konunun takipçisi olacağız" gibi içi tamamen boş sözleri yinelemekten öte bir başka yol bilmezsiniz. Bir diğer yanda da dilinize pelesenk ettiğiniz "hak, hukuk, adalet" kavramlarınız var. Kilometrelerce yol yürümekle bir bedel ödediğinizi var sayıp o uzun yürüyüşe romantizmle bakacak kadar ülke gerçeklerinden kopuksunuz. O nedenle donuk, hissiz ve kibirlisiniz. "

BABAMIN İSMİNİ AĞZINIZA ALMAYIN

"Son söz kısa ve net olmalı." diyen mağdur aile, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"40 yıl önce üzerine mermi yağan o tabutu, babamı o tabuta koyanlarla ve tabutunu kurşunlayanlarla bugün saf tutarak orta yerde öylece sahipsiz bıraktığınız için sizi affetmeyeceğim. Babama, babamın yoldaşlarına, bu ülkenin katledilen tüm aydınlarına böylesine sırt çevirdiğiniz için de. Değer görülüp de davet edildiğiniz anma törenlerinde, panellerde ya da mezar başlarında söz size düşerse, her bir aydının ismini ama özellikle de babamın ismini ağzınıza alacakken tüm bu sözlerimi hatırlamanızı ve bir zahmet orada da sessiz kalmanızı temenni ederim."