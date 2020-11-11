Onu anlamak demek Türkiye’yi anlamak demektir

10 Kasım nedeniyle siyasiler de mesaj yayımladı:Onu anlamak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamak demektir. İcazetli zihniyetlerin, sömürgeleşmiş bedenlerin, işbirlikçi beyinlerin, ihanete refakat eden çevrelerin, bunların yanı sıra emperyalist mihrakların gözüne girmek için fırsat kollayan bereketsizlerin Aziz Atatürk'ü özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri mümkün değildir. Naçiz vücudu toprak olsa da 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar yaşayacak, sonsuza kadar var olacaktır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektirİstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.Tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olan Gazi Mustafa Kemal'i iyi anlamalı ve gençlerimize anlatmalıyız.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı.Başöğretmenimizi ve silah arkadaşlarını bu vakarla anacağımız nice 10 Kasımlarda, topraklarımızı vatan kılan şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi, yarınlara güçlü ve müreffeh bir şekilde taşıyabilmek temel şiarımızdır.Onu tarihte gelip geçmiş diğer liderlerden belki de en farklı kılan özelliği, kurtuluş mücadelesine bir Meclis oluşturmak ve milletin iradesine başvurarak başlamış olmasıdır.Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 82. yılında saygı ve rahmetle anıyor, vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. ANKARA