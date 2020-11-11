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müjdeyi verdi... 'nın 3. prototipi yolda

Müdür hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'nın 3. prototipinin yolda olduğu bildirdi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 22:04 Son Güncelleme: 11.11.2020 22:23 ABONE OL
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi... AKINCI'nın 3. prototipi yolda

Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğunu bildirdi.

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILMIŞTI

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI TİHA yer kontrol istasyonu bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi

Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.

Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

PAYLAŞIM BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Selçuk Bayraktar'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi... AKINCI'nın 3. prototipi yolda
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