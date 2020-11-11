Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir" dedi.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 13:03Son Güncelleme: 11.11.2020 13:09ABONE OL
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir" dedi.
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SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir