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! Bakan Kurum'dan açıklaması: 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir

haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 13:03 Son Güncelleme: 11.11.2020 13:09 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir" dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir
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