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Son dakika: Dışişleri'nden 'a sert yanıtı!

Son dakika bilgisine göre Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin 'deki faaliyetlerine ilişkin söylemlerine tepki gösterdi. Aksoy, "Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur." dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 23:26 Son Güncelleme: 11.11.2020 23:42 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri'nden Yunanistan'a sert Oruç Reis yanıtı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.


'BİZİM İÇİN HİÇBİR HÜKMÜ YOK'
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (11 Kasım), Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır.

Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

'TÜRKİYE VE KKTC'NİN ÇIKARLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir."

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Son dakika: Dışişleri'nden Yunanistan'a sert Oruç Reis yanıtı!
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