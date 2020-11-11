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: Dünyaya aşısının müjdesini vermişti! kurucusu 'in evi görüntülendi

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan tüm dünyayı derinden etkiledi. Aşı ve ilaç çalışmalarının sonucu ise merakla bekleniyordu. Dünyaya müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. 'in kurucusu olduğu firmasından geldi. 4 yaşında gittiği Almanya'da ülkenin en zengin 100 insanı arasına giren Şahin'in Hatay İskenderun'da dünyaya geldiği ev görüntülendi. İşte dünyaya müjdesini veren Şahin'in hayat hikayesinin başladığı ev...

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 07:59 Son Güncelleme: 11.11.2020 08:04 ABONE OL
Son dakika: Dünyaya corona virüs aşısının müjdesini vermişti! BionTech kurucusu Uğur Şahin'in evi görüntülendi

aşısında müjdeli haberi ABD merkezli ve Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. 'in kurucusu olduğu firmasından geldi. İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirmiş ve dünyada tanınır bir isim haline gelmişti. Uğur Şahin corona virüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti ve dünyanın umudu oldu. Öte yandan Uğur şahin 3,9 milyar dolarlık servetiyle Almanya'nın en zengin insanları arasında yer alıyor.

Son dakika: Dünyaya corona virüs aşısının müjdesini vermişti! BionTech kurucusu Uğur Şahin'in evi görüntülendi

'in şirketi , ABD merkezli ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin'in bilimsel başarısı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yankı uyandırdı. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını anlattı.

'KOMŞUMUZDU'

Hatay'da eski İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur, mahalleden eski komşusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in dünyayı sallayan bir isim olduğunu öğrenince gurur duyduklarını söyledi. Şahin'in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, ailesini yakından tanıdığını anlattı.

Son dakika: Dünyaya corona virüs aşısının müjdesini vermişti! BionTech kurucusu Uğur Şahin'in evi görüntülendi

Prof. Dr. Şahin'in ailesiyle olan bağlarını ve hatıralarını anlatan Uygur, şunları söyledi:

", çok küçük yaşta önce Niğde'ye oradan da Almanya'ya gitti. Uğur Şahin'in anne ve babası bizim kapı komşumuzdu. Uğur'un annesi Kadriye, babası İhsan Şahin. Uğur'un dedesi İbrahim, anneannesi Kibare. Uğur'un üç teyzesi vardı. İki de dayısı vardı. Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla Melek teyzesi İstanbul'da yaşıyor ama uzun süredir onunla ilgili bir bilgi de alamadım.

Son dakika: Dünyaya corona virüs aşısının müjdesini vermişti! BionTech kurucusu Uğur Şahin'in evi görüntülendi

Küçük kardeşi Ufuk var, onun Mersin'de yaşadığını biliyorum. Annesi bir ara Mersin'de ev almıştı. Daha sonra annesi Almanya'ya gitti ve orada vefat ettiğini duydum. Annesi geçtiğimiz yıllara kadar İskenderun'a gezmeye gelir, giderdi. Her geldiğinde Uğur'un çok büyük çalışmalar yaptığını, ilaçlarla ilgili çalışmalarını anlatırdı."

Son dakika: Dünyaya corona virüs aşısının müjdesini vermişti! BionTech kurucusu Uğur Şahin'in evi görüntülendi

'UĞUR'UN BİZİM EVDE AYRI BİR YERİ VARDIR'

Prof. Dr. 'in kanser alanında olduğu gibi koronavirüste de dünyada yankı uyandıran çalışmalar yaptığını kaydeden Uygur, "Uğur'un bizim evde ayrı bir yeri vardır. Evimiz karşı karşıyaydı. Uğur, küçük yaşta evden çıkarak, karşıya koşarken, gelen bir arabanın altında kalmak üzereyken rahmetli annem Uğur'u kolundan tutarak, kenara çekmiş. Daha sonra annesi, Uğur'u annemin yanına getirdiğinde sık sık 'Senin hayatını kurtaran teyze' diye söyledi. Aradan yıllar geçti, bir baktık ki Uğur dünya çapında bir doktor, araştırmacı ve bilim insanı olmuş. Bizler de bundan sevinç duyduk, duyuyoruz" dedi.

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Son dakika: Dünyaya corona virüs aşısının müjdesini vermişti! BionTech kurucusu Uğur Şahin'in evi görüntülendi
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