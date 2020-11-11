Son dakika: El bombalarının sırrı çözüldü! Yeni terör eylemleri için depolamışlar!

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde ele geçirilen 16 adet el bombasının akıbeti belli oldu. Bombalardan 4'ü, terör örgütü DHKP-C tarafından 2015-2016 yıllarında Dolmabahçe, Vatan Emniyet Müdürlüğü ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne yapılan hain saldırılarda kullanılan bombalarla aynı cins çıktı. Örgütün, sakladığı bu bombaları kanlı terör eylemlerinde kullanmayı planladığı tespit edildi. Bombaları işyerinde saklayan Levent Yaman ve örgütün İstanbul sorumlularından Gökhan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 3 tutuklu şüpheli hakkında 15 yıldan 31 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul TEM Şube'ye bağlı ekipler, Beylikdüzü'nde bulunan bir tekstil firmasına ait işyerinde içerisinde çok sayıda el bombası ve pompalı tüfek bulunan bir valiz ile koli olduğuna ilişkin ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerinde bomba imha ekipleri de incelemelerde bulunurken işyerinde çalışan kişilerin ifadesi alındı. İşyerinde yapılan incelemelerde 16 parça savunma tipi el bombası, 147 adet torpil, 11 maytap fitili, 15 adet havai fişek bulundu. Ayrıca 1 adet av tüfeği ve 2 adet kalaşnikof şarjörü de ele geçirildi.

'ÇÖPTE BULDUM İŞYERİNE GETİRDİM'

Çalışanlar, işyerinde teknisyen olarak çalışan Levent Yaman'ın sürekli malzemelerin bulunduğu depo kısmına çanta ile girip çıktığını söyleyerek şüphelendiklerini paylaştı. Soruşturma birimleri tarafından sorgulanan Levent Yaman, pompalı tüfek ve patlayıcılardan haberdar olduğunu söyledi. Bu malzemeleri 5 yıl önce Bağcılar'da bir çöp konteynırın yanında Gökhan isimli bir arkadaşıyla bulduğunu iddia eden Yaman, malzemeleri kimseye bilgi vermeden gizlice işyerinin deposuna getirdiğini aktardı.

'MALZEMELERİ AL SAKIN İÇİNE BAKMA'

Yaman, 'Gökhan' isimli şahsın, 'Sana söylemiş olduğum malzemeleri al sakın içerisine bakma, bunları sakla bununla ilgili hiç kimseyle görüşme. Hiç kimseye haber verme yoksa seni ve aileni vururuz' dediğini söyledi. Yapılan incelemelerde 'Gökhan' isimli şahsın DHKP-C'nin İstanbul yöneticilerinden Gökhan Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA! EL BOMBALARI AYNI MODEL ÇIKTI

İncelemelere göre el bombalarından 4'ü 2015'te gerçekleşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Dolmabahçe Sarayı ve 2016'da gerçekleşen Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerden elde edilen bombalarla aynı model çıktı.

ÖRGÜT ÜYESİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Yaman'ın bilgisayarında ve cep telefonunda inceleme yapıldı. Bilgisayardan, ölen DHKP-C üyelerinin anma etkinliklerine ait görüntüler çıktı. Örgüt talimatıyla başlattığı ölüm orucu nedeniyle vefat eden İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'le ilgili eylemlere katıldığına ait fotoğraflar olan Yaman'ın ayrıca 23 Mart 2013'te Adalet Bakanlığı'na el bombası atan ve Yunanistan'a kaçan örgüt üyesi Hasan Biber'le fotoğrafına rastlandı.

31 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Levent Yaman ve Gökhan Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 3 tutuklu şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin, 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 15 yıldan 31 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi.

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