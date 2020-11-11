Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

TBMM'den son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin haftalık meclis grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'ı topraklarından kovması ile sonuçlanan savaş başta olmak üzere sıcak gündem ve diğer siyasi konulara ilişkin çarpıcı değerlendirme, tespit ve açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan önemli notlar paylaştı. Başkan Erdoğan'ın parti grup toplantısında Koronavirüs mücadelesine ilişkin de son dakika açıklamaları yapması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN GRUP TOPLANTISI KONUŞMASINDAN

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının naklen yayını ve açıklamalarından satır başları;

Sözlerimin hemen başında Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Varılan anlaşma ile işgal edilen topraklar Azerbaycan'a bırakılacaktır. En geç 1 Aralık'a kadar bu topraklar teslim edilecektir. Azerbaycan ile Nahçıvan özerk bölgesi arasındaki ulaşım sağlanacak ve bu anlayışla bir yol inşa edilecektir.

BU SABAH İMZALANDI

Türkiye anlaşmanın uygulamasını denetlemek ve gözetlemek için bölgede Rusya ile birlikte yer alacaktır. İlgili mutabakat bu sabah imzalandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaferin ardından Türkiye, takip güvencesi için bölgede olacak" | Video

BU ACIYI HEP BİRLİKTE YAŞADIK

Türkiye ve Türk milleti olarak her gün bu işgalin sızısını her gün yüreğimizde hissettik. Bosna'daki katliamalara sessiz kalanlar Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmiştir. Biz katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını hep birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık.

TÜM İMKANLARIMIZLA KATKI SAĞLADIK

Tüm kalbimiz ve imkanlarımızla bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağlamak için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık.

SON DAKİKA AZERBAYCAN SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEYECEĞİ KONUSUNDA TAAHHÜT VERMİŞTİR

Azerbaycan devleti de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceği taahhüdünü zaten vermiştir. Bu konuda canla başla gayret gösteren askeri diplomatlarımız başta olmak üzere herkesi yeniden tebrik ediyorum. Enver Paşa'nın Nuri Paşa'nın, Hüseyin Cavid'in Ahmet Cevad'ın, Haydar Aliyev'in hatıraları şad olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu | Video

ALİYEV KARDEŞİM İLE HER GÜN GÖRÜŞTÜK

Bundan sonra çok daha yakın ve güçlü işbirliği içerisinde olacak ve ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. İlham Aliyev kardeşimle bu süreçte neredeyse her gün görüşme imkanımız oldu.

SAHADA VE MASADA GÜÇLÜYÜZ

Bugün Türkiye sahada ve masada sözünü dinletebiliyor ise bunu son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz güçlü reformlara borçluyuz. Sanayiden sosyal desteklere, sağlıktan eğitime, eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Hamdolsun altyapı konusunda Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, hatta ilerisine geçmiştir.

Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur.

EKONOMİMİZİ SALDIRILARA RAĞMEN AYAKTA TUTTUK

Ülkemizin maruz kaldığı saldırılarda en önemli hedeflerden biri de ekonomimiz olmuştur. Ancak ekonomimizi ayakta tutmayı başardık. Bunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma özelliğinin katkıları vardır. Kimileri kabul etmek istemese de bu sistemin en büyük faydalarını Mart ayından bu yana yaşadığımız süreçte gördük. Cumhuriyet tarihinde örneği olmayan şekilde 1006'şar odalı hastaneler inşa ettik. Ameliyathaneleri, tüm cihazları ile birlikte bunu yaptık. Şehir hastanemizi de açtık.

"BERAT ALBAYRAK'A HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığımızda da çok önemli adımları attık. Hem önceki bakanımız sayın Berat Albayrak'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi kendisi geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle affını istedi. Biz de görevden affını kabul ettik. Bu vesileyle sayın Lütfi Elvan'a da başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Berat Albayrak'a hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz" | Video

SON DAKİKA HABERİ: KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Tabi bununla birlikte kabine değişikliği gibi spekülasyonların da döndüğü bir süreç başlatılmak istendi. Bizim medya tabi bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez. Siz yazacaksınız, ya ad televizyonlarda konuşacaksınız biz de ona göre mi heraket edeceğiz? Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Milletimizle geldik.

BİZ SADECE MİLLETE BAKARIZ

Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız. Bunun dışındaki her haber, söylenti, laf-ı güzaftır ve bu millete ihanettir.

FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR

Unutmayın faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bunu aşacağız. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak, gelir dağılımını daha da iyileştirmek buna bağlıdır ve bunu başaracağız. Bakanımız ve Merkez Bankası yeni başkanının hedeflemesini temel amaçlarımıza uygun şekilde istikrarlı, şeffaf, öngörülebilir bir seviyeye getirecekerine inanıyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON TEMASLARI

Başkan Erdoğan'ın dün bölgedeki sıcak gelişme olan Karabağ'ın kurtarılmasına ilişkin hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri oldu. Söz konusu görüşmelere dair son dakika haberi 3 ülkenin başkanlık sözcüleri tarafından kamuoyuna açıklandı. Başkan Erdoğan'ın iki lidere de bölgede oluşturulacak hattın önemini vurguladığını belirtildi.

Erdoğan son olarak bugün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katılmış ve gelenekselleştirilen fidan dikme etkinliğinde ilk fidanı dikmişti.