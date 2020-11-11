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Son dakika haberi: DSÖ, Sağlık Bakanı 'nın önerisini kabul etti

Son dakika haberine göre (DSÖ), Sağlık Bakanı ’nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etti. Bakan Koca "Dünya Sağlık Örgütü'ne "2021'in Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini öneriyorum" demişti.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 17:49 Son Güncelleme: 11.11.2020 17:59 ABONE OL
Son dakika haberi: DSÖ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 70. Avrupa Bölge Komitesi Genel Kuruluna hitap etmiş ve "Dünya Sağlık Örgütü'ne "2021'in Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini öneriyorum" demişti.

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünü de desteklediğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz durumda cesur sağlık çalışanlarımızın emeklerini göz önünde bulundurarak, Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünüzü destekliyorum hatta daha da genişleterek 2021'in Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini öneriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KOCA'NIN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti.

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Son dakika haberi: DSÖ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul etti
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