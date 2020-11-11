Son dakika haberi: DSÖ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul etti! 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünü de desteklediğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz durumda cesur sağlık çalışanlarımızın emeklerini göz önünde bulundurarak, Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünüzü destekliyorum hatta daha da genişleterek 2021'in Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini öneriyorum" ifadelerini kullanmıştı.