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Son dakika haberi: 'nin gündemine oturdu! Ünlü televizyoncunun evde kadın kıyafetleriyle görüntülenmişti! İfadeler ortaya çıktı: "Şok oldum..."

Dünden beri herkesin konuştuğu ilginç olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ünlü televizyoncu A.B, yaşadıklarını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaştı. Mühendis eşi K.B’nin kadın kıyafetleri giyip, makyaj yaparak 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkla oynaması nedeniyle ‘anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması’ ve ‘nitelikli cinsel taciz’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulunan A.B, ifadesinde mağdur olan kişinin 5 yaşındaki çocukları olduğunu vurguladı. İşte 'nin merak ettiği son dakika detaylar...

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 11.11.2020 17:58 Son Güncelleme: 11.11.2020 18:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturdu! Ünlü televizyoncunun kocası evde kadın kıyafetleriyle görüntülenmişti! İfadeler ortaya çıktı: Şok oldum...

Tüm Türkiye'de gündem olan ilginç haberde yeni detaylara ve ifadelere sabah.com.tr ulaştı. A.B ifadesinde evlilikleri boyunca eşi K.B ile her hangi bir sorun yaşamadıklarını ve ne olduğuysa eşinin Hollanda'ya gitmesi ile olduğunu belirtti. A.B mahkemeye verdiği ifadede "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi" dedi. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği olayın son dakika detayları...

İLK YILLARDA SORUN YOKTU

2010 yılında K.B ile evlendiklerini söyleyerek ifadesine başlayan A.B, evliliklerinin ilk yıllarında herhangi belirgin bir sorunla karşılaşmadığını belirtti.

A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi.

SON DAKİKA! ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI

Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize, kaba davranarak hatta şiddet uygulamaya başladı.

Bu gelişmelerle birlikte dolabımdaki bazı kıyafetlerin ve iç çamaşırlarının kullanılmış olduğunu, bazılarının yerinin değişmiş, bazılarının yıkanmış olduğunu fark ettim. Hatta bazılarının üzerinde kuru temizleme etiketleri vardı.

ÇOCUĞUMUZUN YATTIĞI YATAKTA…

Oğlum bana bu aşamada, 'Anne bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Bende ilk başta aldatıldığımı düşünerek, evde bulunan bebek kameralarını düzenli olarak izlemeye başladım. İzlediğim görüntülerde, bana ait iç çamaşırların eşim tarafından giyildiğini gördüm. Makyaj malzemeleri ile makyaj yapıyordu. Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu. Çocuğumuzun da üstünde uyuduğu yatakta farklı hareketler yaptığını da fark ettim.

NEREDEN ÖĞRENDİN OĞLUM?

Eşim, kadın kılığında çocuğumuzla oyunlar oynamış. Çocuğumuza cinsel yönden çarpık bilgilendirme ve anlatımlarda bulunduğunu fark ettim. Erkeklerin de sütyen takabildiği, etek giyebildiği tarzında bilgileri çocuğumuza inandırmış. Oğluma bu bilgileri nereden öğrendiğini sorduğumda 'Babamdan öğrendim' cevabını verdi. Bunu hem bana hem de psikiyatristlere beyan etti. "



Son dakika gelen haberde A.B.'nin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturdu! Ünlü televizyoncunun kocası evde kadın kıyafetleriyle görüntülenmişti! İfadeler ortaya çıktı: "Şok oldum..."
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