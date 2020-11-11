SON DAKİKA HABERLER: Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İfadesi ortaya çıktı: "Kamerayı izleyince şok oldum"

ÇOCUĞUMUZUN YATTIĞI YATAKTA…



Oğlum bana bu aşamada, 'Anne bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Bende ilk başta aldatıldığımı düşünerek, evde bulunan bebek kameralarını düzenli olarak izlemeye başladım. İzlediğim görüntülerde, bana ait iç çamaşırların eşim tarafından giyildiğini gördüm. Makyaj malzemeleri ile makyaj yapıyordu. Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu. Çocuğumuzun da üstünde uyuduğu yatakta farklı hareketler yaptığını da fark ettim.