Son dakika haberler: Ümit Özdağ’dan yeni iddia! "Akşener, onu genel başkanlığa getirmek istiyor"

Son dakika haber: FETÖ krizinin yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima eden ve parti yönetimince disipline verilen İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ BMM'de basın toplantısı düzenledi.



SON DAKİKA! "ONU GENEL BAŞKANLIĞA TAŞIMAK İSTİYOR"



Son dakika gelen haberde TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin son kongresinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun önünün açıldığını öne sürdü. Özdağ, 'Meral Akşener, Kavuncu'yu kendisinden sonra genel başkanlığa taşımak istiyor" dedi.

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