SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs aşısı görüşmesi!

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.
Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020
İKİ BAKAN ENFEKSİYONUN YAYILMASI İLE İLGİLİ DURUMU GÖRÜŞTÜ
Açıklamada, iki Bakanın COVID-19'un önlenmesi için aşıların geliştirilmesine ayrı ayrı odaklanarak yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla ilgili durumu tartıştıkları ifade edildi.
TÜRKİYE 'SPUTNİK V' AŞISI ÜRETİMİNİ ORGANİZE ETMEKLE İLGİLENİYOR
"Türkiye Sağlık Bakanı, yerel mevzuatın öngördüğü toksikolojik çalışmaları yaptıktan sonra Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde 'Sputnik V' aşısı üretimini organize etmekle ilgilendiğini ifade etti" denildi.
RUSYA SAĞLIK BAKANI GÜVENCE VERDİ
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Türk meslektaşına böyle bir araştırmayı sertifikalı bir laboratuvarda düzenlemeye hazır olduğuna dair güvence verdi. Taraflar anlaşmaları önümüzdeki günlerde uygulamaya başlamayı kabul ettiler.