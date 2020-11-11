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HABERLERİ: ’dan görüşmesi!

haberi... için dünyada geri sayım başladı... Özellikle ABD ve Avrupa'da artan vaka sayısı yeni tedbirleri gündeme getirirken insanlar aşısı konusunda son dakika gelişmelerini araştırmalarını sıklaştırdı. Gelen son dakika haberine göre , Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile koronavirüs aşısı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:38 Son Güncelleme: 11.11.2020 12:55 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs aşısı görüşmesi!

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Federasyonu Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs aşısı görüşmesi!

TÜRKİYE 'SPUTNİK V' AŞISIYLA İLGİLENDİĞİ İFADE EDİLDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Türkiye'nin Rusya'nın için ürettiği '' aşısıyla ilgilendiği ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs aşısı görüşmesi!

İKİ BAKAN ENFEKSİYONUN YAYILMASI İLE İLGİLİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Açıklamada, iki Bakanın COVID-19'un önlenmesi için aşıların geliştirilmesine ayrı ayrı odaklanarak yeni enfeksiyonunun yayılmasıyla ilgili durumu tartıştıkları ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs aşısı görüşmesi!

TÜRKİYE 'SPUTNİK V' AŞISI ÜRETİMİNİ ORGANİZE ETMEKLE İLGİLENİYOR

"Türkiye , yerel mevzuatın öngördüğü toksikolojik çalışmaları yaptıktan sonra Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde '' aşısı üretimini organize etmekle ilgilendiğini ifade etti" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs aşısı görüşmesi!

RUSYA SAĞLIK BAKANI GÜVENCE VERDİ

Mikhail Murashko, Türk meslektaşına böyle bir araştırmayı sertifikalı bir laboratuvarda düzenlemeye hazır olduğuna dair güvence verdi. Taraflar anlaşmaları önümüzdeki günlerde uygulamaya başlamayı kabul ettiler.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs aşısı görüşmesi!
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