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SON DAKİKA ! Dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge…

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu son dakika son dakika ek genelgesinde sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir maddeye yer verildi. Corona virüs pandemisi sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından sıklıkla gönderilen tedbir genelgelerine bir yenisi eklendi. Söz konusu genelgede yer alan sigara yasağı ile ilgili olarak vatandaşlarımız merakla dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Peki, dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.11.2020 23:21 Son Güncelleme: 11.11.2020 23:22 ABONE OL
SON DAKİKA Sigara içme yasağı! Dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge…

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini gösteren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valililiğine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede sigara yasağına ilişkin önemli bir madde yer aldı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, dışarıda sigara içmek yasaklandı mı?

SİGARA İÇME YASAĞI SON DAKİKA! DIŞARIDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI MI?

"Koronavirüs Tedbirleri" konusuyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelgede yer alan son dakika sigara yasağı ile ilgili önemli madde sebebiyle vatandaşlarımızca merak edilen dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;

SON DAKİKA Sigara içme yasağı! Dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge…

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek genelgede, Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:

  • Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.
SON DAKİKA Sigara içme yasağı! Dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge…
  • Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.
  • Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu.

SON DAKİKA Sigara içme yasağı! Dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge…
  • Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
  • Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.
SON DAKİKA Sigara içme yasağı! Dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge…

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SON DAKİKA Sigara içme yasağı! Dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge…
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