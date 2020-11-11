SON DAKİKA Sigara içme yasağı! Dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ek genelge…

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini gösteren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valililiğine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede sigara yasağına ilişkin önemli bir madde yer aldı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, dışarıda sigara içmek yasaklandı mı?

SİGARA İÇME YASAĞI SON DAKİKA! DIŞARIDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI MI?

"Koronavirüs Tedbirleri" konusuyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelgede yer alan son dakika sigara yasağı ile ilgili önemli madde sebebiyle vatandaşlarımızca merak edilen dışarıda sigara içmek yasaklandı mı? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;