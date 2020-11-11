Terör davası sanıklarına siper oldu

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin ve FETÖ'nün avukatlığa soyundu. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, harp okulu öğrencilerinin, Ahmet Altan'ın, Ayhan Bilgen'in haksız yere tutuklu oldukları yalanını söyledi. Kılıçdaroğlu, teröristleri savunmasına "düşünceye saygı" kılıfı uydurdu. CHP'nin mahkeme kararı ile toplatılan yalanlarla dolu broşürünü diline dolayan Kılıçdaroğlu, "Bu broşürü toplatan hakim... Sen hakim falan değilsin açık ve net söylüyorum bunlar satılmış insanlardır. Bu mahkeme kararların tamamının altında Erdoğan'ın imzası var" dedi.