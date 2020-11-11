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Yıldırım-4 Operasyonu'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

’nin Hozat ilçesi 'nde gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:12 ABONE OL
Yıldırım-4 Operasyonu'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Terör unsurlarının tümünü ülke gündeminden çıkarmaya yönelik başlatılan operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde gerçekleştirieln Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında; Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı Bölgesi'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte; 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kg patlayıcı madde, 1 adet patlamamış mühimmat, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.

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Yıldırım-4 Operasyonu'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
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