Yıldırım-4 Operasyonu'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Terör unsurlarının tümünü ülke gündeminden çıkarmaya yönelik başlatılan operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde gerçekleştirieln Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında; Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı Bölgesi'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte; 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kg patlayıcı madde, 1 adet patlamamış mühimmat, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.