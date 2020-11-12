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Genel Başkan Yardımcısı 'un test sonucu belli oldu

Genel Başkan Yardımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:29 ABONE OL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs test sonucu belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs test sonucu belli oldu
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