Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak? Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Bilim Kurulu Toplantısı ile önemli kararlar alınıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vaka sayısı, yasaklar, tedavi süreci ile alakalı kararların bugün açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemiz ve dünyadaki değerlendirmeleri kamuoyuna duyururken vatandaşlar toplantının yapılacağı tarihe ve saate kilitlendi. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısına ilişkin son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyeleri toplanması ve Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor…