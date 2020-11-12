Evde Oynanabilecek Oyunlar: Evde Arkadaşlarla ve Aile ile Oynanabilecek Eğlenceli Oyunlar

Son zamanlarda internette en çok aratılan sorulardan birisi evde ailecek oynanabilecek oyunlar olmuştur. Çünkü korona virüs sebebi ile pek çok insan evlerine kapanmışlardır. Evlerinde canları sıkılan kişiler de ailecek oynayabilecekleri oyunları araştırmaya başlamışlardır. Evde oynanabilecek pek çok oyun bulunmaktadır. Bunlardan bazıları satın alınacak oyunlardanken bazıları da evde hiçbir şeye ihtiyaç duymadan oynanacak oyunlardır. Peki insanların bu denli merakla araştırdıkları oyunlar nelerdir? Evde ailecek hangi oyunlar oynanabilir? Evde oynanacak oyunlar ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Ailecek Oynanacak Oyunlar

Son zamanların merak edilenlerinden olan ailecek oynanacak oyunlara internet üzerinde birçok cevap çıkmaktadır. İnsanlar bu kadar çok oyun arasından kendilerine uygun oyunları bulabilmekte zorlanabilirler. Bu durumda da en çok sevilen ailecek oynanan oyunları araştırırlar. Aileleyle oynanacak oyunların en beğenilenleri insanların evde kendi imkanları ile oynananlarıdır. Bu oyunlar genellikle bir kağıt ve kalem ile oynanabilecek kolay oyunlardır. Ancak elbette bazı oyun setlerini satın alıp oynayan çok fazla insan da vardır. Ailecek oynanacak oyunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Aynı zamanda bunlar 2 kişilik eğlenceli oyunlardandır:

Kelime Üretme: Bir torbanın içerisine harfler kesilir atılır ve aile bireyleri bu torbadan çektikleri harflerle başlayan kelimeler türetirler. Oyun boyunca kelimeleri türeten kişiler puan kazanırlar. En çok puanı alan kişi galip olur. Bu oyun hem kelime dağarcığını geliştirir hem de her yaş grubuna uygundur.

Birbirini Tanıma Oyunu: Aile içinde insanların birbirini çok daha iyi tanımasını sağlayacak bir oyundur. Kağıtlara "En sevdiğin renk, en sevdiğin yemek, en sevmediğin şarkı" gibi sorular yazılır ve bu sorular cevaplanırken karşı tarafın ne cevap vereceği düşünülerek cevaplanır. Ev içerisinde insanların gayet eğlenecekleri oyunlardır.

Jenga: İnsanlar tarafından en sevilen oyunlardan birisidir. Özellikle de çocukların çok sevdiği bir oyundur. Aslında bu bir kule oyundur. Tahta blokların düzgün bir kule şeklinde dizilmesi ile oyun başlar. Herkes birer blok çekerek oyun devam eder. Kuleyi yıkan kişi oyunu kaybeder.

Evde Oynanacak 3 Kişilik Yetişkin Oyunları

Evde oynanacak oyunları en çok çocuklu aileler araştırırlar. Çünkü ailecek eğlenmek isterler. Ancak yetişkin bireyler kendi aralarında oyun oynamak için de çok fazla araştırırlar. Evde oynanacak oyunlar birden fazla kişi ile oynanacak oyunlardır. 3 kişilik oynanan oyunlar son zamanlarda çok merak edilmeye başlanmıştır. Evde 3 yetişkinin oynayacağı oyunlar şunlardır:

İsim-Şehir-Hayvan: Küçükten büyüğe neredeyse herkesin bildiği bir oyundur. Küçükken çok fazla oynanan bir oyun olsa da bazı yetişkinler hâlâ bu oyundan vazgeçememişlerdir. Her oyuncunun bir kağıdı vardır ve kağıda sırasıyla isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke yazılır ve şeritler şeklinde çizikler atılır. Bir kişi içinden harfleri sayarken birisi onu durdurur ve çıkan harf ile başlayan isim, şehir, hayvan vs bulunur yazılır. Oyun bittiğinde her farklı cevap için 10 puan verilir. Aynı cevaplar olursa 5 puan verilir. En çok puanı alan galip olur.

Tombala: Neredeyse herkesin bildiği, yılbaşlarında oynadıkları bir oyundur. Bir kese içindeki sayılar vardır. Ve birçok tombala kağıdı vardır. Bu kağıtlar da sayı yazmaktadır. Keseden çıkan sayılar kimin kağıdında vardı o kişi sayıyı alıp kağıdının üzerine koyar. Kağıdını ilk dolduran tombala yapmış olur ve kazanır.

Sevgiliyle Oynanacak Oyunlar

Sevgililer canları sıkıldığında oyun oynamak isterler. Sevgili ile oynanacak pek çok oyun vardır. Sevgililer bundan dolayı birbirleri ile oynayacakları oyunu seçmekte zorluk yaşayabilirler. Ancak en çok oynanan oyunları araştırdıklarında daha kolay karar verebilirler. En çok oynanan oyunlar ise şunlardır: