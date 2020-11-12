Güvenpark davasında ceza yağdı

Ankara Güvenpark'ta, PKK/KCK terör örgütünün düzenlediği, 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili açılan, 3 sanıklı ikinci davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Suphi Akbaş'ın '36 kişiyi öldürme', 'devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma', '332 kişiyi öldürmeye teşebbüs', 'yasa dışı patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından suçlu bularak, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Ferit Ak ile tutuksuz sanık Salih Şahin'e, 'örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Şahin hakkında da kararla birlikte tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.