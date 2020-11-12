İETT'nin bütçesi kabul edildi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün, 7 milyar 250 milyon liralık 2021 bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. İETT Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı oturumda, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili 2021 yılı bütçe ve performans programı sunumunu yaptı. Bilgili kurumun tarihiyle ilgili bilgi verdikten sonra İETT'nin hizmet ve faaliyetlerini anlattı. Bilgili, "FİLO'muzdaki 2 bin 623 otobüs ve 613 metrobüsün tamamı alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun araçlardır. Ayrıca 2 bin 111 özel halk otobüsü, 930 erguvan otobüsü planlama, yürütme ve denetimini gerçekleştirmekteyiz. Toplam 6 bin 337 araçla her sabah İstanbullulara hizmet vermek için 15 garajdan otobüslerimiz yola çıkmakta ve 85 peron alanında yolcularımızla buluşmaktadır. Gün içerisinde de açık ve kapalı olmak üzere toplam 14 bin durak ile İstanbul'un her noktasına hizmet vermekteyiz. Yüzde 35 olan kapalı durak oranımızı 2021 yılında yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

300 YENİ METROBÜS

Aralık ayından itibaren uygulamaya geçecek yeni model ile tüm otobüslerin yönetiminin fiilen birleşmiş olacağını vurgulayan Bilgili, pandemi dönemine de değinerek şunları söyledi: "Pandemi öncesi dönemde yılda 18.5 milyon sefer yaparak 1 milyar 400 milyon yolcu taşıyorken, pandemi döneminde maalesef yolculuk sayılarında yüzde 40 civarında daralma yaşanmaktadır. 2021 yılı faaliyetlerimiz toplam 7 stratejik amacımız doğrultusunda planlanmıştır. Stratejik amaçlardan biri olan yolcu memnuniyetini artırmakla ilgili, toplu taşıma hizmetlerini daha güvenli, konforlu ve zamanında gerçekleştirmek için yapacağımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Bu bağlamda 2021 yılında satın almayı planladığımız 300 adet yüksek kapasite ve güvenlikli araçlarla metrobüsteki, mevcut yoğunluğu azaltmayı hedeflemekteyiz."

7 MİLYAR 250 MİLYON TL BÜTÇE KABUL EDİLDİ

İETT'nin 2021 bütçesine konuşmasında yer veren Bilgili, "Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi doğrultusunda mevcut kaynaklarımızı etkin ve verimli değerlendirerek, buraya kadar arz etmeye çalıştığımız faaliyetleri titizlikle planlıyoruz. Bu planlama neticesinde oluşan 2021 yılının bütçemizin giderleri de toplam 7 milyar 250 milyon lira olarak planlanmıştır. Bütçe gelirlerimiz ise toplam 7 milyar 250 milyon lira olarak planlanmıştır" diye konuştu. Yapılan grup konuşmaların yapılan oylama ile İETT'nin 7 milyar 250 milyon TL olarak hesaplanan bütçesi oybirliği ile kabul edildi.