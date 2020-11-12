İstanbul'da DEAŞ'a darbe: Eylem arayışındaki 4 şüpheli yakalandıDört şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ ile birlikte diğer selefi terör örgütlerinden Heyet Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi radikal örgütlerle bağlantılı unsurların faaliyetlerini tespit eden emniyet güçleri, bu şüphelilerin özellikle son süreçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceklerini belirledi.9 Kasım'da Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.K., F.K., R.A. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda mühimmat, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyette ifade işlemleri dün tamamlanan 4 DEAŞ'lı, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk oldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K. 'adli kontrol' hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. F.K., R.A. ve M.Ö. adlı DEAŞ üyeleri ise tutuklanarak cezaevine konuldu.