Kadınlar daha güvenli, bir tuşla emniyet yanınızda

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), kadınların uğradığı şiddetten, tacizden ve kötü eylemlerden korunması için sunulan bir hizmet. Ayrıca çocukların yaşadığı şiddet ve taciz olaylarıyla alakalı da KADES uygulaması ile yardım istenebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu uygulamayı daha bilinir hale getirmek için tanıtımlar yapıyor.

"TEK TUŞLA YANINDAYIZ"

EGM, sosyal medya hesabından kadınlara uygulamaya dair bilgilendirme yaptıklarını gösteren fotoğraflar paylaştı. Ayrıca EGM, uygulamayı ""İhtiyacınız olduğu anda, polislerimiz yanınızda. Şiddet mağduru kadınlarımızın tek tuşla yanındayız. 'Kadın Acil Destek İhbar Sistemi' (KADES) hakkında bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız sürüyor, kadınlarımız hem bilinçleniyor hem güçleniyor" diye tanıttı.

EGM, sosyal medya hesabından Appstore ve Androis Market'ten uygulamanın indirilmesi için linkler paylaşarak, Kadına şiddetle mücadelede artık "Kadın Acil Destek Uygulaması" KADES var. KADES şiddete karşı tek dokunuş" dedi.