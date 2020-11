Karabağ’da Rusya ile biz de olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. İşte o mesajlar:Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Varılan anlaşma ile işgal edilen topraklar Azerbaycan'a bırakılacak. En geç 1 Aralık'a kadar bu topraklar teslim edilecek. Azerbaycan ile Nahçıvan özerk bölgesi arasındaki ulaşım sağlanacak ve bu anlayışla bir yol inşa edilecek. Ermenistan ile Hankendi arasında da bir ulaşım koridoru açılacak. İşgalle yerlerinden edilen Azerbaycanlılar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde evlerine geri dönecek.Türkiye, Karabağ'daki anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacak. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacak. Ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacak. Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ'daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir.Türkiye olarak her gün bu işgalin sızısını yüreğimizde hissettik. Bosna'daki katliamlara sessiz kalanlar Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmiştir. Biz katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık. İşgali sona erdirecek sürece katkı sağlamak için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Azerbaycan devleti de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceği taahhüdünü zaten vermiştir. Askeri diplomatlarımız başta olmak üzere herkesi yeniden tebrik ediyorum. Enver Paşa'nın, Nuri Paşa'nın, Hüseyin Cavid'in, Ahmet Cevad'ın, Haydar Aliyev'in hatıraları şad olmuştur. İlham Aliyev kardeşimle bu süreçte neredeyse her gün görüşme imkanımız oldu. Bundan sonra çok daha yakın ve güçlü işbirliği içerisinde olacak ve ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.Bugün Türkiye sahada ve masada sözünü dinletebiliyor ise bunu son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz güçlü reformlara borçluyuz. Sanayiden sosyal desteklere, sağlıktan eğitime, eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Altyapı konusunda Türkiye gelişmiş ülkelerin ilerisine geçmiştir. Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur. Karabağ'da nasıl adil bir barış tesis edildiyse, Suriye'de de benzer bir adım atılabilir. Başkan Erdoğan dün Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yöne-tim Kurulu üyelerini de Külliye'de kabul etti.Kabine değişikliği gibi spekülasyonların döndüğü bir süreç başlatılmak istendi. Bizim medya tabii bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez. Siz yazacaksınız, ya televizyonlarda isimleri konuşacaksınız biz de ona göre mi hareket edeceğiz? Biz buralara makalelerle gelmedik. Aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Milletimizle geldik. Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız. Bunun dışındaki her haber, söylenti, lafügüzaftır ve bu millete ihanettir. Kabine değişikliği söylentilerinin içi boştur.