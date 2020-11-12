Kılıçdaroğlu kimliğini kaybetmiş bir siyasetçi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. ABD'de yapılan seçimler sonrası Türkiye ile ABD ilişkilerine işaret eden Bahçeli, Türkiye'nin beklentilerini paylaşarak ABD'den daha şeffaf bir politika beklentisini dile getirdi. Bahçeli şu mesajları verdi.Bizim ABD'den beklentimiz Türkiye'yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır. Biz ne (Joe) Biden şakşakçısıyız ne (Donald) Trump sevdalısıyız ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz. Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'ı tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, 'alın beni kullanın' mesajı veren, kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir.Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan'dan sorulmuştur. ANKARA