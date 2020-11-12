SON DAKİKA HABER: 12 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 12 Kasım korona tablosu! Sağlık Bakanlığı günlük son durum verileri

Dünya'nın pek çok ülkesinin ardından 11 Mart tarihinde ülkemizde ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında ortaya çıkan ve günümüze değin koronavirüs aşı çalışmalarında da yol katedilen pandemiye ilişkin günlük vaka ve ölü sayısı verileriyle Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda (12 Kasım 2020 Perşembe) 12 Kasım korona tablosu verilerini merak eden vatandaşlarımız 12 Kasım 2020 Perşembe Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. Bu başlık altında 12 Kasım korona tablosu verileri ile son dakika corona virüs haberleri ile ilgili detayları bulabilirsiniz…
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan, entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 12 Kasım korona tablosu verileri ile vatandaşlarımızca merak edilen 12 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.
Son dakika! 12 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı | Video
Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.
Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın
Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın
Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.
Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.